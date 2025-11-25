Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kuil karnak
Kuil Luxor
Lembah Para Raja
Karnak
Luxor
Abu Simbel
Mesir
Piramida Mesir
sejarah
Mesir Kuno
bepergian
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nemanja Raca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mo Gabrail
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lynn Van den Broeck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shreyas Nair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charles escat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nemanja Raca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
2H Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeroen van Nierop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeroen van Nierop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeroen van Nierop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeroen van Nierop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗