Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
97
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kuil emas amritsar
India
bangunan
Amritsar
Punjab
kuil
arsitektur
manusium
orang
Kuil Ema
sembah
Kuil Emas Amritsar
Landmark
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mustafa Fatemi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Peter Chirkov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NARINDER PAL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jagjit Grewal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vasu Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
vidhyasagar Dixit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kawaljit Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gursimrat Ganda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NARINDER PAL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Chirkov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sehaj #14
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shubham Mittal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rhythm Kwatra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maninder Sidhu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bobbie M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abhinav Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rishabh dev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗