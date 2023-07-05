Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
14
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kuil ayyappa swamy
Hindu
sembah
devosi
festival
Dewa Hindu
iman
bunga
ilahi
patung
agama
budaya
pengantin
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pavan Kumar Nagendla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Pavan Kumar Nagendla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bala Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Indian Temples Guide
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohit Dey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pavan Kumar Nagendla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adhitya Sibikumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surya Teja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhil Thirumoorthy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
MOX RATHORE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Picnu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sai Nigham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kelvin Zyteng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NAV SHETTY
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gowtham AGM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren