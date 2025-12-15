Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
67
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kue putih
kue
kue vanila
pencuci mulut
makanan
kue ulang tahun
kepala susu
putih
pestum
Kue
makanan dan minuman
abu-abu
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
elnaz asadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natallia Nagorniak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joy Ru
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julie Sd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julie Sd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Delfina Iacub
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Exclusive Image
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Natallia Nagorniak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Oliveira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kelli McClintock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristy Cruz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Oliveira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christina Victoria Craft
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Takuya Nagaoka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wiktoria Skrzekotowska
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christine Isakzhanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christine Isakzhanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗