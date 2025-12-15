Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
45
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kucing sedih
kucing
Anjing sedih
kucing bahagia
Sedih
Kucing menangis
kucing marah
hewan yang menyedihkan
kucing lucu
binatang
Pet
bulu
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim King
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
傅甬 华
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blake Cheek
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
George Bonev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raychan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Ogiienko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cintya Marisa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktoriia Kondratiuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel-Eduard Doman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hang niu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Borinschi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ilyas Dautov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milada Vigerova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alice
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗