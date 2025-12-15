Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
27
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kucing hitam dan putih
kucing
binatang
Kucing
Pet
mamalium
Manx
kucing domestik
Bw
abu-abu
potret hewan
Abyssinian
hitam dan kucing putih
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dan Lazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Bruno Miguel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Miguel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Simoné Stander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Miguel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shio Yang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandra Seitamaa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bruno Miguel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ananthu Ajayan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mubarak Sheik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sindy Strife
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOGsplash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Uditha Premasiri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ARTISTIC FRAMES
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erik Witsoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gijs Coolen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mdreza jalali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗