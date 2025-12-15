Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
121
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Krl
MRT
jalur komuter
transjakarta
kereta api
indonesia
stasiun kereta api
jakartum
kendaraan
Raja Jabodetabek
transportasi
Terminal
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gema Saputera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gema Saputera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
William Manuel Son
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alviansyah Kuswidyatama
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fasyah Halim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Atantya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muchammad Basith Ramadhani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hilmi Alwan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faisal Hanafi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gema Saputera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lintang Drestanta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗