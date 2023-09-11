Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
72
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kristiansand
Oslo
Stavanger
kotum
arsitektur
Kota Eropa
lanskap perkotaan
Norwegium
Cakrawala kotum
Waterfront
Pemandangan indah
Perjalanan Eropa
Air
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Assitej Norway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Olav Tvedt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amir Arsalan Shamsabadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Debora Kittel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lawrence Krowdeed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lars Fredrik Holst-Try
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lars Fredrik Holst-Try
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olav Tvedt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gunnar Ridderström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren