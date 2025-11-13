Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
98
Pen Tool
Ilustrasi
368
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Krisis pasar
Kemerosotan ekonomi
krisis keuangan
Resesi ekonomi
pasar saham dan bursa
Krisis Pasar
putus asa
kerugian finansial
Tekanan keuangan
ketidakpastian ekonomi
bisni
ketidakstabilan ekonomi
Keuangan dan Ekonomi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fer Troulik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Boris Dunand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elena Mozhvilo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ari Dutilh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ed Parker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos de Toro @carlosdetoro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alfred Quartey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Roman Denisenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hennie Stander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arturo Añez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Crystal Jo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗