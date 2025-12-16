Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
274
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kremlin
Moskwa
Rusia
kotak merah
Kremlin Moskow
Putin
kotum
arsitektur
Rusium
bangunan
katedral
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Felipe Simo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Parulava
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dmitry Ant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikolay Vorobyev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexey Larionov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Nayda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikita Karimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor SOLOMONIK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Parulava
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artem Beliaikin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yury Manulenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Wodey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniil Zameshaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Shilov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniil Zameshaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗