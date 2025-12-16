Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
19 rb
Pen Tool
Ilustrasi
13
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kota tua
Desa Tua
kota
Kota Tua
jalan
arsitektur
kotum
lorong
Abad pertengahan
bangunan
sepeda
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoltan Tasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander Jeurissen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cecilia Rodríguez Suárez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Irena Carpaccio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silviya Nenova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eugene Zhyvchik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hert Niks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Flo P
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Bekerman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jaanus Jagomägi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sven Siegenthaler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stavrialena Gontzou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stavrialena Gontzou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Judith Prins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandra Smielova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗