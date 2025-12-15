Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kota pegunungan
kotum
alam
Luar
Pemandangan
Perkotaan
bangunan
gunung
lanskap
Perumahan
Lingkungan
Pedesaan
abu-abu
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yuliia Martynovych
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Veli Yunus Ünal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Sherstnev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kirsten Frank
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alfonso Blanco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
billow926
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bangyu Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Payman Sleimani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Juhyun Kim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artyom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steven DONGMO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antonia Glaskova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Vives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aida Tavakkoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pablo García Saldaña
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗