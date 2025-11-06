Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
32
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kota pantai
pantai
kotum
Air
laut
alam
Luar
Waterfront
pelabuhan
Perkotaan
Pemandangan
perahu
Metropoli
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
them snapshots
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gerda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gerda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Martins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emir Kandil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Lin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberta Sant'Anna
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeff McLain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evgeniya Pron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Renato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krists Luhaers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krists Luhaers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashwin Vaswani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mia Boskovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffrey Eisen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Johnny Ho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗