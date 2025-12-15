Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
96
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kota merah muda
Jaipur
merah muda
Kota Merah Muda Jaipur
kota
Rajasthan
Jodhpur
kotum
bangunan
arsitektur
Perkotaan
langit
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Meiying Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Nikunj Mundra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hendo Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krista Purmale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annika Ibels
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maria Adamczak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jack Cohen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shawn Augustine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Nackos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cris S.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabian Kleiser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rohit Raj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jandra Sutton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jandra Sutton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lakhlifi Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗