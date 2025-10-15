Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
88
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kota kabur
kotum
Perkotaan
bangunan
melarikan diri
alam
abu-abu
jalan
Luar
bertingkat tinggi
Metropoli
arsitektur
pelarian kotum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Little
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashraful Islam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rezwan Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Monteiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katherine Gu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neerob Raihan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jake Leonard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geoff Brooks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Monteiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arne Tho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amit Jaiswar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Monteiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed hamdi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kadir Celep
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Romain V
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Monteiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗