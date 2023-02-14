Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
100
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kota ahmedabad
India
Ahmedabad
Gujarat
arsitektur
Islam
kotum
Warisan budaya
ukiran batu
bangunan kuno
mesjid
Tujuan perjalanan
agama
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Harshil Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harshil Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pranav Panchal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kalpit Visavadiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sagar Chauhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rutvik Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kalpit Visavadiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shubham dodiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mirna Wabi-Sabi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rowan Heuvel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Will Robinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mustafa Chahwala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kalpit Visavadiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Himanshu Kiradiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harish Shah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗