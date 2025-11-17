Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
35 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kopi
cangkir kopi
kedai kopi
kafe
biji kopi
espresso
teh
susu
es kopi
mesin kopi
Estetika kopi
Bartender
Square
Optimize your operations ↗
Dipromosikan
Kolaborasi dengan
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Kenneally
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Dziubak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Square
Payments made easy ↗
Dipromosikan
Kolaborasi dengan
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fahmi Fakhrudin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jarek Ceborski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ante Samarzija
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Square
Payments made easy ↗
Dipromosikan
Kolaborasi dengan
Blake Wisz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Demi DeHerrera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗