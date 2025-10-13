Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kopenhagen
Denmark
Stockholm
Oslo
Amsterdam
kota
Helsinki
Aarhus
Berlin
London
Nyhavn
Paris
Orang-orang Kopenhagen
Massimiliano Morosinotto
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Karvounis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rolands Varsbergs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Karvounis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lindsay Martin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ava Coploff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maksym Potapenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Razvan Mirel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Febiyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Buchhave
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sonia Remizua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Salutari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Febiyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimiliano Morosinotto
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lasse Jensen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Line Kjær
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlo Villarica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗