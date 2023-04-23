Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
288
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Konstruksi perumahan
pembangunan
konstruksi komersial
Konstruksi rumah
bangunan tempat tinggal
Perumahan
rumah
Lokasi konstruksi
bangunan
arsitektur
Ben Iwara
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josh Olalde
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel McCullough
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Randy Fath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Quezada
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Greyson Joralemon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Design Hills
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marek Minor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jens Behrmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milivoj Kuhar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ernie Journeys
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Parth Savani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Gray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Cruz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗