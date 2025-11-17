Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
49
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Konstruksi interior
pembangunan
desain interior
Interior
abu-abu
Renovasi
rumah
bangunan
arsitektur
orang
tukang
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
H&CO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohd Syahril Khalid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Alenius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steffen Lemmerzahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nolan Issac
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean-Luc Benazet
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steffen Lemmerzahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohd Syahril Khalid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Greyson Joralemon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steffen Lemmerzahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeriden Villegas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steffen Lemmerzahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
d c
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
yaman zaareer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗