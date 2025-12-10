Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
163
Pen Tool
Ilustrasi
18
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Konduktor orkestra
orkes
dirigen
Konduktor musik
orke
konser
musik
latihan
orang
pemusik
performa
manusium
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pencari Angin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manuel Nägeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Sianipar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrea Zanenga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austrian National Library
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arindam Mahanta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pierre Goiffon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Callum Blacoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazuo ota
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗