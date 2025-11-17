Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
24 rb
Pen Tool
Ilustrasi
4,9 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Komunikasi
percakapan
Berbicara
Berkomunikasi
Komunikasi
rapat
bicara
kolaborasi
Media Sosial
megafon
bisnis
Email
pemasaran
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Volodymyr Hryshchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Headway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milles Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pavan Trikutam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Rosewell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Meyers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Quino Al
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Icons8 Team
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Austin Distel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
TSD Studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hugo Jehanne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Felicia Buitenwerf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Antenna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗