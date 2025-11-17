Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
85
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Komputer gelap
komputer
gelap
peretas
komputer jinjing
layar
meja tuli
ringan
apel
MacBook
papan ketik
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Lue
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikita Kachanovsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clint Patterson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jared Brashier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Riku Lu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Cañibano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ankit Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Redd Francisco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyle Williamson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Drew Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
🇻🇪 Jose G. Ortega Castro 🇲🇽
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Risto Kokkonen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arnold Katz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sunrise King
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amt8u
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗