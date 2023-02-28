Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
80
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kolonial
Amerika Kolonial
kolonialisme
rumah kolonial
Kolonial Williamsburg
bangunan
Amerika Serikat
hitam
Afrika
sejarah
laki-laki
rakyat
tidak ada orang
Kristy Cruz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Craig Sybert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Stenger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Meyers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kofi Nartey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meggyn Pomerleau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Heather Mount
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Castro
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kofi Nartey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kofi Nartey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreea Munteanu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Como Luce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Kaufmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreea Munteanu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kristy Cruz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anthony DeWitt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Salamanca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Salamanca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗