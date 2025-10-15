Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
178
Pen Tool
Ilustrasi
29
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kode qr
Kode QR
kode batang
Pindai kode QR
Pemindaian kode QR
memindai
Ponsel
elektronik
Pembayaran kode QR
manusia
orang
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitya Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Albert Hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Dvořáček
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Claudio Schwarz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Proxyclick Visitor Management System
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sentidos humanos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitya Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marielle Ursua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vizito Visitor Management
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Apollo Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗