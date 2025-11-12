Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
138 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,9 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kobalt
mineral kobalt
litium
Tambang kobalt
penambangan kobalt
Biru kobalt
biru
tembaga
nikel
Pertambangan
bijih kobalt
tekstur
Kseniya Lapteva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paul-Alain Hunt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean-Philippe Delberghe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elsa Santacruz Romero
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sabrina Rizzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Barnabas Davoti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sabrina Rizzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sabrina Rizzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arvid Høidahl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria David
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christina Rumpf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Forlll De Rad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Forlll De Rad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreea Popa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗