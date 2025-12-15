Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
111
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kinabalu
Gunung Kinabalu
Pagi
Kinabalu
alam
Luar
Malaysia
Pemandangan
gunung
puncak
barisan
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ong Cheng Zheng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohd Azmir Mohd Razli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
glitterly.app
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adam Khair
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ling Tang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan 'O' Niel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohd Azmir Mohd Razli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joël Brunner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Esmonde Yong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Iqx Azmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irfan Syahmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gwen King
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandra Seitamaa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Louis Longkee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Malcom Johnny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Makarios Tang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗