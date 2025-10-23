Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Keuangan
uang
bisnis
akunting
Keuangan
pasar saham
investasi
anggaran
bank
Perbankan
kantor
pajak
Perdagangan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
micheile henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Pollock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Chong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Graham
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlos Muza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anthony Tyrrell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ibrahim Rifath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Matos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeffrey Blum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NORTHFOLK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Héctor J. Rivas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗