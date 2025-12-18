Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
232
Pen Tool
Ilustrasi
37
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ketidakseimbangan
neraca
sisik
tidak seimbang
Minimali
jeruk bali
bentuk geometri
Render 3d
desain
Desain Grafi
abstrak
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joy S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fajar Al Hadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Ahmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sergio Camalich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dawn Casey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
X SHUVO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hennie Stander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
X SHUVO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandr Gorlov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ravali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadin Mario
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shubham Dhage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeria Nikitina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Dalton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Díaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mehrzad karami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗