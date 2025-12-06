Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
27
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kesenjangan
celah
makanan
Persiapan makanan
makanan mentah
Masakan Italium
Kesenjangan
Pulsa
makanan bergizi
lentil merah
sumber protein
pola makan nabati
bahan makanan
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matt Seymour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deniz Vatan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Figueiredo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian Yurasits
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lai Man Nung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deividas Toleikis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Kettle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Letizia Agosta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paolo Gregotti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗