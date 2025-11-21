Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
177
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kesehatan wanita
Perempuan
Kesehatan
Menopause
wanita
Perawatan kesehatan wanita
Wellness
kesehatan reproduksi
Kesehatan wanita
kesehatan wanita
wanitum
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Winger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
April Laugh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marea Wellness
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kike vega
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emma Simpson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
MEESE Products
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Kozub
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexandr Podvalny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jasmine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swastik Arora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Swastik Arora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swastik Arora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Swastik Arora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗