Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kesedihan
Sedih
depresi
anak laki-laki sedih
Menangis
manusia
pria sedih
orang
gadis sedih
emosi
kesedihan
cinta sedih
amarah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Louis Galvez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lasse Møller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stormseeker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Guillaume de Germain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tammy Gann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Warren
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jake Colling
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhivko Minkov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paola Chaaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dmitry Ganin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marek Pospíšil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Frederik Löwer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francisco Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sinitta Leunen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗