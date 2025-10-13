Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
472
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kerucut
es krim kerucut
kerucut lalu lintas
kerucut pinus
es krim
silinder
makanan
Minimali
coklat
warna
merah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sigmund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Aylward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ardian Pranomo
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tusik Only
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Soares
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucian Alexe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charles Etoroma
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osman Rana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
iuliu illes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Walter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Salvino
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Ly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paris Bilal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ilia Zolas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANNIE HATUANH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin kevin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗