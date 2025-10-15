Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
244
Pen Tool
Ilustrasi
16
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kertas kasar
tekstur kertas
kertas
tekstur
tekstur kertas kasar
latar
kerta
latar kerta
karton
pola
Latar belakang
abu-abu
Simon Maage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olga Thelavart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
SJ Objio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
thomas heintz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiwihug
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josep Martins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marjan Blan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Indieground Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carlos Felipe Ramírez Mesa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Sorin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
olga safronova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗