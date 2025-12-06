Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
43
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kerbau
bison
gajah
Kerbau New York
Kota Kerbau
Kerbau Afrika
Kerbau NY
sapi
singa
badak
kerbau
macan tutul
Kerbau Amerika
Matt Bango
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Stenger
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ZACHARY PEARSON
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geranimo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bryce olsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lewie Embling
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Carrie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Goutham Ganesh Sivanandam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pete Nuij
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simon Maage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmed Galal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans Veth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gio's Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Charl Durand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗