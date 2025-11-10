Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
120
Pen Tool
Ilustrasi
18
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kera
alam
masa lalu
Luar
Kuil - Bangunan
Peradaban kuno
Reruntuhan Lama
kolom arsitektur
kuno
arkeologi
sejarah
bepergian
tanah
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hadija
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Salya T
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Sharp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Perry Merrity II
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francisco Gonzalez Romanelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francisco Gonzalez Romanelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francisco Gonzalez Romanelli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Konstantin Dyadyun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geoff Oliver
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Konstantin Dyadyun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Sharp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jens Freudenau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dias Jakupov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jens Freudenau
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Konstantin Dyadyun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗