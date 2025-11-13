Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
668
Pen Tool
Ilustrasi
63
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kepiting raja
kepiting
Seafood
udang laut
binatang
makanan
Kehidupan laut
Penyajian makanan
marinir
invertebratum
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mads Egmose
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Borba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tadahiro Higuchi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Esther T
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Phyllis Poon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yiran Ding
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NOAA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NOAA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maximus Beaumont
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meizhi Lang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Tampa Bay Estuary Program
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Trinks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frankie Lopez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thembi Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗