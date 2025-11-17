Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
43
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kepala rusa
rusa
Satwa liar
tanduk
alam
binatang
Tanduk
mamalium
potret hewan
hutan
Rusa
musim gugur
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Philipp Pilz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura College
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Chiodo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bryan Dickerson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hunter Masters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Townsend Walton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jay Alexander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rolf Schmidbauer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Олег Мороз
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dušan veverkolog
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandra Sapozhnikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wild Spirit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Manuel Keller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Teysen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilse Orsel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗