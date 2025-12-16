Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kepala
muka
manusia
orang
otak
potret
tengkorak
fotografi
Foto
laki-laki
tangan
wajah orang
sakit kepala
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alyona Grishina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Viktor Talashuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas Gouvêa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
8machine _
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gervyn Louis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isaac Quesada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mojtaba mosayebzadeh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gustavo Sánchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
8machine _
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yash mevawala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scott Rodgerson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Van Kerckhove
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ohlamour studio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ansh Minchekar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Ladino Silva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
8machine _
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗