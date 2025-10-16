Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
851
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kentang panggang
kentang panggang
makanan
makanan sehat
enak
kembang kol panggang
Lauk
makanan yang menenangkan
masakan rumahan
Kentang
kembang kol
makan sehat
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Will Ma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emma Miller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Kołodziejczak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Crunch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andy Quezada
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Crunch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Crunch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yolanda Djajakesukma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Deepthi Clicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eugene Kucheruk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Some Tale
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deepthi Clicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deepthi Clicks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗