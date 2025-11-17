Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
903
Pen Tool
Ilustrasi
121
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kemalasan
malas
Kelelahan
kenyamanan
mengantuk
Tidur
Pagi
istirahat
Relaksasi
tidur siang
berbaring
bantal
kamar tidur
Sandra Seitamaa
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian Swancar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Graham Holtshausen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josué Sánchez
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pedro Netto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shaun He
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Richard Burlton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liz Morgan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sarvesh Dhiman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lenin Estrada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Emery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tina Bosse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Podlinnov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
21. Yüzyıl Lideri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗