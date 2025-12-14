Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
200
Pen Tool
Ilustrasi
8
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Keluarga militer
militer
Keluarga tentara
pasangan militer
keluarga
Veteran
Keluarga veteran
anak
seragam militer
serdadu
Kasih sayang
Homecoming
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bermix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bermix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bermix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bermix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krzysztof Hepner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krzysztof Hepner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
selcuk sarikoz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katja Anokhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Conikal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tommy Shen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗