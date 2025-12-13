Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
9,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
239
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Keluarga di alam
keluarga
anak
alam
kebun
rakyat
hijau
pakaian
rumput
Luar
situs web
ortu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alberto Casetta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Jessica Rockowitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilya Pavlov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Wheeler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Nickson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Holly Raven (Mandarich)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ahmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denis Agati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juliane Liebermann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oleksandr Parfeniuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liviu Boldis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thijs Schouten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anastasiia Shyrokykh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Caribe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗