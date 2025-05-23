Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
101
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Keluarga afrika
keluarga
Keluarga kulit hitam
Afrika
Orangtua
Kebersamaan
keluarga bahagium
rakyat
ikatan keluarga
Masa kanak
potret keluarga
Orang tua dan anak
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A n v e s h
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lawrence Crayton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lawrence Crayton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jimmy Dean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Derrick Okello
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Molly the Cat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Moses Sichach
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Aboh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stefano Intintoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonathan Ridley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ismail Salad Osman Hajji dirir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗