Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
61 rb
Pen Tool
Ilustrasi
4,6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Keluarga
rumah keluarga
Keluarga di Rumah
Teman
keluarga bahagia
pasang
rumah
Kakek
foto keluarga
makan malam keluarga
Anak
bayi
ibu
Microsoft Copilot
Your AI Companion ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jessica Rockowitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ioann-Mark Kuznietsov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Microsoft Copilot
Your AI Companion ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Scheid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Liv Bruce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilya Pavlov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patricia Prudente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Microsoft Copilot
Your AI Companion ↗
Dipromosikan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hana El Zohiry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Colin + Meg
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luemen Rutkowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalya Zaritskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Michel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗