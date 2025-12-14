Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
26 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3,2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kelas
kelas
sekolah
pendidikan
guru
Belajar
belajar
pelajar
universitas
Berkelas
Siswa
Kelas online
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dom Fou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Feliphe Schiarolli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Climate Reality Project
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yunus Tuğ
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Headway
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Flowe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
javier trueba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fran innocenti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Product School
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Flowe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tra Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗