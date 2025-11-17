Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kekayaan
uang
kaya
kemewahan
Manajemen Kekayaan
keuangan
bisnis
emas
investasi
Kesehatan
keberhasilan
keluarga
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Morgan Housel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jingming Pan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Juan Marin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vita Vilcina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Viktor Forgacs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geoff Brooks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Dent
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexander Mils
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kevin Fitzgerald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Scottsdale Mint
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Illiya Vjestica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗