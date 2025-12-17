Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
24 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kehidupan rumah tangga
rumah
Kehidupan Keluarga
Keluarga di Rumah
keluarga
bayi
Orangtua
ibu
Masa kanak
Kenangan masa kecil
Memelihara
Cinta Orang Tua
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bench Accounting
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
BRADLEY
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Dummer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JC Bonassin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Teltova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
lucas Favre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marsha Reid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kailun Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sadia Afreen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
AltumCode
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ikebuta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Denish Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Илья Косарев
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Haberdoedas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Rand
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗