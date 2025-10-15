Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
69
Pen Tool
Ilustrasi
15
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kecurangan
Perselingkuhan
menipu
hal
penipu
plagiarisme
pasangan selingkuh
penipuan
cerai
zina
patah hati
Perpisahan
Cinta
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Guenifi Ouassim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reneé Thompson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mass
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandy Millar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Deon Black
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcos Paulo Prado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blake Cheek
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Romina Ahmadpour
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Velizar Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcos Paulo Prado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Toa Heftiba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ilker Ozmen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Ponton
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗