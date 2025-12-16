Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Kecerdasan buatan
Teknologi
pembelajaran mesin
Tech
Dihasilkan AI
robot
komputer
masa depan
buatan
latar
ChatGPT
otak kecerdasan buatan
jaringan saraf
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Igor Omilaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Growtika
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Omilaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cash Macanaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aidin Geranrekab
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrea De Santis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Omilaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Winkler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Owen Beard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Omilaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hitesh Choudhary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andy Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maximalfocus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
BoliviaInteligente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗